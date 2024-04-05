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Турция объявила о выходе из ДОВСЕ с 8 апреля
8 апреля Турция выйдет из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Соответствующий указ Президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана опубликован в Resmi Gazete.
Договор действовал с конца 1990 года, Турция ратифицировала его в июле 1992-го. ДОВСЕ обеспечивал ограничение численности пяти основных категорий техники и вооружений в 30 государствах, а также обмен соответствующей информацией и проведение инспекций.
В мае 2023 года Президент России Владимир Путин подписал указ о денонсации договора, затем приостановить свои обязательства решили Соединенные Штаты и Великобритания. Как прокомментировали решение Москвы в Кремле, механизм ДОВСЕ к этому моменту был уже «неживой».
По данным издания, решение Турции в текущей ситуации связано с ростом международной напряженности.
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