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«Это уже был неживой механизм»: в Кремле оценили денонсацию Россией ДОВСЕ
Каких-либо прямых последствий денонсации Россией Договора об обычных вооруженных силах в Европе быть не должно, поскольку механизм уже был неживой. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
«Ну, сейчас прямых никаких не должно быть, потому что, дело в том, что фактически это был уже, скажем так – неживой механизм, неживой механизм и, поверьте, не по вине Российской Федерации», – цитирует его РИА Новости.
Представитель Кремля отметил, что российская сторона де-факто просто привела ситуацию в соответствие. Сегодня Владимир Путин денонсировал ДОВСЕ.
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