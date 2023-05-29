«Это уже был неживой механизм»: в Кремле оценили денонсацию Россией ДОВСЕ

Каких-либо прямых последствий денонсации Россией Договора об обычных вооруженных силах в Европе быть не должно, поскольку механизм уже был неживой. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«Ну, сейчас прямых никаких не должно быть, потому что, дело в том, что фактически это был уже, скажем так – неживой механизм, неживой механизм и, поверьте, не по вине Российской Федерации», – цитирует его РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что российская сторона де-факто просто привела ситуацию в соответствие. Сегодня Владимир Путин денонсировал ДОВСЕ.