Турция обсудит возможность вступления в БРИКС на саммите в РФ

Турция хочет присоединиться к БРИКС, и этот вопрос будет обсуждаться на предстоящем саммите министров иностранных дел стран объединения в Нижнем Новгороде. Об этом заявил руководитель турецкого МИД Хакан Фидан, пишет газета South China Morning Post.

«Конечно, мы хотели бы стать членом БРИКС. Посмотрим, чего нам удастся добиться в этом году», — сообщил дипломат, находящийся сейчас с визитом в Китае.

При этом министр пояснил, что некоторые государства, входящие в Европейский Союз, выступают против присоединения его страны к этому сообществу. Поэтому власти Турцию рассматривают БРИКС как альтернативу. «Мы видим в БРИКС потенциал», — подчеркнул он.

Встреча министров иностранных дел стран БРИКС пройдет 10 и 11 июня в Нижнем Новгороде, и Фидан рассчитывает посетить это мероприятие.

Позднее, с 22 по 24 октября, в Казани пройдет саммит БРИКС, на него приглашены главы 26 государств. Как подчеркнул Раис Татарстана Рустам Минниханов, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики.