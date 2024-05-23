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МИД России: Саммит БРИКС в Казани должен стать синонимом успеха
Саммит БРИКС в Казани должен стать символом подлинного стратегического партнерства и олицетворением успеха. Этого можно достичь благодаря усилиям стран — участниц объедиенения, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Сегодня он принял участие во встрече руководителей космических агентств стран, входящих в БРИКС.
«Рассчитываем также, что совместными усилиями предстоящий XVI саммит объединения в Казани этой осенью станет синонимом успеха, олицетворением подлинного стратегического партнерства БРИКС», — приводит слова замглавы внешнеполитического ведомства ТАСС.
Саммит БРИКС пройдет в столице республики с 22 по 24 октября 2024 года, на него приглашены главы 26 государств. Как подчеркнул Раис Татарстана Рустам Минниханов, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики.
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