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Политика 23 мая 2024 16:07

Путин пригласил короля Бахрейна на саммит БРИКС в Казани

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Президент России Владимир Путин лично пригласил короля Бахрейна Хамада бен Ису Аль Халифу принять участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом со ссылкой на помощника Президента РФ Юрия Ушакова сообщает ТАСС.

Высокий гость может принять участие в саммите как председатель Лиги арабских государств.

«Это приглашение, судя по всему, принято», — уточнил собеседник агентства.

Саммит БРИКС пройдет в столице республики с 22 по 24 октября 2024 года, на него приглашены главы 26 государств. Как подчеркнул Раис Татарстана Рустам Минниханов, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики.

#Владимир Путин #бахрейн #брикс
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