Чавушоглу заявил, что Турция не поддержит санкции против России

Турция не станет присоединяться к санкциям против России, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нашу позицию понимают и ее необходимо понять в силу той посреднической роли, которую мы занимаем. Наша позиция четкая, мы не подключаемся и не позволим делать это через нас», — сказал дипломат, отметив, что антироссийские ограничения затрагивают и турецкий народ.

Утром 24 февраля российский лидер Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса. Главными целями он назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.

Помощник Президента РФ Владимир Мединский, руководящий российской делегацией, 22 мая заявил, что по инициативе украинской стороны переговоры были приостановлены.

Ранее во время телефонного разговора с Путиным Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган предложил организовать встречу делегаций России, Украины и ООН в Стамбуле.