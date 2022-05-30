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Ру Тат
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Официальная хроника
30 мая 2022  18:04

Эрдоган предложил Путину провести встречу делегаций РФ, Украины и ООН в Стамбуле

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора предложил главе российского государства  Владимиру Путину устроить встречу делегаций России, Украины и ООН в Стамбуле. Об этом телеканалу RT сообщили в канцелярии турецкого лидера. 

Во время беседы Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на украинской территории с акцентом на вопросах обеспечения безопасного судоходства в Черном и Азовском морях и устранением минной угрозы в их акваториях, сообщает пресс-служба московского Кремля. 

Кроме того, стороны договорились о том, что в связи с проблемами на мировом рынке продовольствия, возникшими из-за «недальновидной финансово-экономической политики Запада» Россия сможет экспортировать существенные объемы удобрений и сельхозпродукции, если будут сняты установленные антироссийские ограничения.

Утром 24 февраля  российский лидер объявил о начале военной спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Главными целями он назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.

Ранее помощник Президента РФ Владимир Мединский, руководящий российской делегацией, заявил, что по инициативе украинской стороны переговоры были приостановлены.

 

#Владимир Путин #Тайип Реджеп Эрдоган #спецоперация на Украине
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