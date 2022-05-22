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Политика
22 мая 2022  21:43

Мединский: Переговоры приостановлены по инициативе Украины

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Переговоры России и Украины заморожены по инициативе Киева, заявил помощник Президента РФ Владимир Мединский, руководящий российской делегацией.

Он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от диалога на высшем уровне.

«Это неоднократно подтверждал Владимир Владимирович Путин. Вопрос только в том, что для того, чтобы состоялась встреча на высшем уровне, между президентами, необходима серьезная подготовка. То есть необходимы документы высокой степени готовности», - заявил Мединский в эфире белорусского канала ОНТ.

Чиновник выразил уверенность, что руководители двух стран должны встретиться для для достижения финальных договоренностей и подписания конкретных соглашений, «а не для того, чтобы сфотографироваться».

#спецоперация #переговоры
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