Турция не ратифицирует протокол о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Великое национальное собрание (турецкий парламент) не ратифицирует протокол на вхождение Швеции и Финляндии в НАТО, об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Глава МИД шведского правительства приезжал к нам с визитом. Был в парламенте, встречался с партиями. Он услышал, что все партии одинаково заявляют, что без выполнения обязательств, принятых перед нами, ратификация протокола невозможна», – цитирует дипломата РИА Новости.

Глава шведского внешнеполитического ведомства Тобиас Билльстрём ранее заявил, что из-за публичных акций с сожжением Корана процесс вступления королевства в НАТО приостановлен по требованию Турции. Он выразил надежду, что договоренностей с Анкарой все же удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе летом.

Ранее глава финского МИД Пекка Хаависто допустил, что страна возможно продолжит процедуру вхождения Североатлантический альянс отдельно от Швеции, однако позже изменил свою позицию. Еще в мае 2022 года власти Финляндии и Швеции вместе заявили о намерении вступить в Североатлантический альянс. Их заявка была утверждена 28 странами из 30 (кроме Венгрии и Турции).

Отношения Швеции и Турции стали особенно напряженными после протестов в Стокгольме. На одном из них ультраправый датский политик Расмус Палудан сжег Коран перед турецким посольством. Разрешение на проведение этой акции было получено от властей города. Россия и страны исламского мира публично осудили этот поступок. Позже турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что шведские партнеры могут не рассчитывать на турецкую поддержку по вопросу вступления в альянс.