Финляндия впервые допустила вступление в НАТО без Швеции

Финляндия может рассмотреть возможность продолжить процедуру вступления в НАТО без Швеции, несмотря на то, что страны подали совместную заявку. Об этом заявил финский министр иностранных дел Пекка Хаависто.

«Нужно оценивать ситуацию. Произошло ли что-то, что в долгосрочной перспективе помешало бы прогрессу Швеции в проекте [вступления в НАТО]. Пока рано об этом говорить», – приводит его слова РИА Новости.

Еще в мае 2022 года власти Финляндии и Швеции вместе заявили о намерении вступить в Североатлантический альянс. Их заявка была утверждена 28 странами из 30, кроме Венгрии и Турции.

В последние несколько дней отношения Швеции и Турции стали особенно напряженными из-за протестов в Стокгольме, в одном из которых перед турецким посольством сожгли Коран. Разрешение на проведение этой акции было получено от властей города. Мероприятие осудили МИД Турции, России, Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ. Позже турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что шведские партнеры могут не рассчитывать на турецкую поддержку по вопросу вступления в альянс.