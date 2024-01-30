Турчак: В поддержку выдвижения Путина собрано более 3,5 млн подписей

В поддержку самовыдвижения Владимира Путина на президентских выборах-2024 собрано свыше 3,5 млн подписей. Об этом со ссылкой на секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака сообщает РИА Новости.

«Всего было собрано более 3,5 миллиона подписей силами более 25 тысяч сборщиков», — заявил он.

По данным Турчака, почти 2,1 млн подписей из 3,5 млн собрано представителями «Единой России».

Поделился он и ситуацией в регионах. Тройку лидеров по сборку подписных листов составили Кемеровская область — свыше 74 тыс., Чувашия — 64 тыс., а также Башкортостан — 58,5 тыс.

В течение единого подписного дня, организованного «ЕР» 16 января, удалось собрать еще 316 тыс. подписей. Мероприятия проводились в региональных и местных исполкомах партии, общественных приемных, штабах общественной поддержки. По стране это около 4 тыс. площадок. В удаленных районах волонтеры собирали подписи по месту жительства избирателей.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта текущего года. Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия РФ.

В ЦИК подали документы 15 кандидатов, причем четырем из них было отказано в регистрации. Таким образом, документы были приняты у 11 претендентов, в том числе у действующего главы государства Владимира Путина, который идет на выборы как самовыдвиженец. На данный момент уже допущены до выборов три кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР) и Николай Харитонов (от партии КПРФ).

Напомним, что 29 января Центризбирком зарегистрировал Владимира Путина в качестве кандидата на выборах главы государства. Сегодня один из заявленных претендентов – председатель «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин – объявил, что снимает свою кандидатуру.