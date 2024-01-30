Бабурин объявил, что снимает свою кандидатуру с выборов Президента России

Лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин объявил, что решил отказаться от дальнейшего участия в предвыборной кампании за пост Президента России. Об этом он сообщил после подачи подписей в ЦИК, отмечает РИА Новости.

Политик призвал россиян поддержать кандидатуру действующего главы государства Владимира Путина.

«Нельзя дробить власть в условиях противостояния с Западом, раздвоения патриотических сил быть не должно. „Российский общенародный союз“ принял решение поддержать национального лидера Владимира Путина», — поделился Бабурин.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта текущего года. Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия РФ.

В ЦИК подали документы 15 кандидатов, причем четырем из них было отказано в регистрации. Таким образом, документы были приняты у 11 претендентов, в том числе у действующего главы государства Владимира Путина, который идет на выборы как самовыдвиженец. На данный момент уже допущены до выборов три кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР) и Николай Харитонов (от партии КПРФ).

Напомним, что накануне Центризбирком зарегистрировал Владимира Путина в качестве кандидата на выборах главы государства.