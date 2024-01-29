ЦИК России зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах Президента страны

Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала Владимира Путина в качестве кандидата на грядущие президентские выборы. Он утвержден как самовыдвеженец, в его поддержку было собрано необходимое количество подписей.

«Все необходимые документы для регистрации кандидата Владимира Путина были представлены. В том числе 315 тыс. подписей в поддержку его самовыдвижения, а также список лиц, осуществляющий сбор, протокол и документы, подтверждающие оплату подписных листов. Предлагается зарегистритровать кандидата на должность Президента России Владимира Путина и выдать удостоверение», – сообщила секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина.

Центризбиркомом была проведена проверка предоставленных подписей. Недействительными были признаны только 0,15% из них. Причем это связано только с неточностями в заполнении подписных листов, добавила секретарь.

Затем кандидатура Владимира Путина была вынесена на голосование.

«Решение принято единогласно», – резюмировала председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Удостоверение зарегистрированного кандидата на должность Президента России было передано доверенному лицу Путина Владимиру Машкову, который пообещал в ближайшее время передать документ адресату.

«Для меня большая честь получить, а затем передать удостоверение кандидата в Президенты Российской Федерации Владимиру Путину, я это сделаю в самое ближайшее время. Хочу подчеркнуть, что наш кандидат идет как самовыдвиженец. У него была возможность баллотироваться от партии, но для него принципиально важно увидеть поддержку граждан. То, что было собрано в 10 раз больше подписей, чем нужно по законодательству, говорит о многом», – выступил с речью Машков.

Следующим вопросом повестки заседания стала регистрация доверенных лиц Владимира Путина. Были утверждены еще 198 человек, всего их число достигло 544.

Напомним, восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта текущего года. Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия РФ.

В ЦИК подали документы 15 кандидатов, причем четырем из них было отказано в регистрации. Таким образом, документы были приняты у 11 претендентов. На данный момент уже допущены до выборов три кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ). 28 января ЦИК приняла документы для регистрации кандидата от партии «Коммунисты России» Сергея Малинковича.