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Общество 19 февраля 2023 17:20

Туман, снег и до 26 градусов мороза ожидаются в Татарстане

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В понедельник, 20 февраля, на территории Татарстана произойдет дальнейшее понижение температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Ночью осадки маловероятны, утром и днем местами будет идти снег (в Казани небольшой).

Кроме того, сегодня вечером, а также завтра ночью и утром кое-где по региону, включая его столицу, опять опустится туман. Будет дуть умеренный восточный ветер. На дорогах сохранится гололедица, отмечают синоптики.

Температура воздуха в ночные и утренние часы составит от 16 до 21 градуса мороза, при прояснениях — до -26 градусов (в Казани — от -17 до -19 градусов, при прояснениях — до -22). Днем воздух прогреется до 8–13 градусов ниже нуля (в столице РТ — до -10, -12).

Как ранее сообщал «Татар-информ», по прогнозу республиканских метеорологов в начале предстоящей недели на погоду в Татарстане будет влиять очередной циклон.

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