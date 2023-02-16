На выходных в Татарстане похолодает до −20 градусов

В ближайшие дни в Татарстане не ожидается существенных изменений погоды, лишь на выходных столбики термометров ночью могут опуститься до −20 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Как ранее сообщал «Татар-информ», завтра на территории республики ожидаются небольшой снег, ветер и до −15 градусов. В субботу и воскресенье местами возможен туман. Температуры воздуха ночью составят от −11 до −16 градусов, однако местами могут опуститься до −20. Днем ожидается от −6 до −12 градусов.

Предварительно, 20 и 21 февраля на республику будет влиять очередной циклон. Сохранится облачная погода, вновь ожидается небольшой снег. Ночью 20 февраля столбики термометров покажут от −9 до 14 градусов, днем ожидается повышение до 4–9 градусов со знаком минус. 21 февраля прогнозируется от −12 до −17 градусов ночью и от −7 до −12 — днем.