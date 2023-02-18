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В воскресенье в Татарстане ожидаются туман и до −24 градусов
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Завтра, 19 февраля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром возможен туман, предупреждает Гидрометцентр РТ.
Осадки маловероятны, прогнозируется умеренный восточный, северо-восточный ветер.
В ночные часы температуры воздуха составят от −14 до −19 градусов, однако при прояснениях могут опуститься до −24. Днем ожидается от −7 до −12 градусов.
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