Туман, слабые метели и до 23 градусов мороза ожидаются в Татарстане

Завтра, 5 января, в Татарстане произойдет существенное понижение температурного фона по сравнению с сегодняшним днем. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным (ночью с прояснениями). В темное время суток осадки маловероятны. Однако утром и днем по всему региону будет идти небольшой и умеренный снег. Местами, включая Казань, вероятны слабые метели.

Кроме того, в ночные и утренние часы кое-где на территории Татарстана, в том числе и в его столице, опустится туман. Прогнозируется слабый западный и северо-западный ветер, который в светлое время суток усилится до умеренного. На дорогах сохранится гололедица, отмечают синоптики.

Ночью температура воздуха по республике составит от 12 до 17 градусов мороза, на востоке и при прояснениях — до -18, -23 (в Казани — от -12 до -14, при прояснениях — до -17 градусов). В дневные часы воздух прогреется до 4–9 градусов ниже нуля, на востоке — до -8, -13 (в Казани — до -6, -8).

При этом ранее метеорологи предупреждали, что к выходным в Татарстане похолодает до −28 градусов.