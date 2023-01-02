К выходным в Татарстане похолодает до −28 градусов

В ближайшие дни в Татарстане ожидается неустойчивая погода. И если в ближайшие два дня столбики термометров не опустятся даже до −10 градусов, то в субботу они могут показать до −28, сообщает Гидрометцентр РТ.

Как ранее сообщал «Татар-информ», завтра в Татарстане ожидаются сильный ветер и метели, однако погода будет довольно теплой.

4 января прогнозируются небольшой снег, местами пройдут метели. В ночные часы температура воздуха составит от −4 до −9 градусов, днем — от −2 до −7.

На следующий день температурный фон понизится и составит от −13 до −18 градусов ночью, местами — до −22. Днем столбики термометров покажут от −4 до −9, а на востоке — до −15 градусов.

Предварительно, в пятницу, 6 января, вновь пройдет снег, ночью прогнозируется от −13 до −18 градусов, а днем от −10 до −15. В субботу сохранится небольшой снег, а температура воздуха составит 19–24 градуса ниже нуля, местами — до −28 градусов.