В Татарстане ожидается снег и до 10 градусов мороза

Завтра, 4 января, в Татарстане ожидается снежная и умеренно морозная погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным, днем — с прояснениями. По всему региону прогнозируется снег, ночью и утром — местами сильный. В отдельных районах (в ночные часы — и в Казани) вероятны метели.

Слабый до умеренного ветер со временем поменяет направление с юго-восточного на северо-западное. На дорогах сохранится гололедица, местами образуются снежные заносы, отмечают синоптики.

В темное время суток температура воздуха по Татарстану составит от 5 до 10 градусов мороза (в столице РТ — от -5 до -7 градусов). В дневные часы воздух прогреется до 2–7 градусов ниже нуля (в Казани, впрочем, температурный фон останется неизменным — те же -5, -7 градусов).

При этом ранее метеорологи предупредили, что к выходным в Татарстане похолодает до −28 градусов.