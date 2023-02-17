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Новости Татарстана и Казани
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Туман, небольшой снег и до 17 градусов мороза ожидаются в Татарстане
В субботу, 18 февраля, на территории Татарстана сохранится умеренно морозная, но при этом достаточно влажная погода. Температурный фон немного понизится, сообщает Гидрометцентр РТ.
Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Местами, включая Казань, прогнозируется небольшой снег. Кроме того, сегодня вечером, а также завтра ночью и утром кое-где по региону опустится туман.
Будет дуть умеренный северо-восточный ветер. На дорогах образуется гололедица, отмечают синоптики.
Температура воздуха в темное время суток составит от 8 до 13 градусов мороза, при прояснениях — до -17 градусов (в столице РТ — от -8 до -10 градусов, при прояснениях — до -13). Днем воздух прогреется до 5–10 градусов ниже нуля (в Казани — до -7, -9).
Как ранее сообщал «Татар-информ», по прогнозу республиканских метеорологов на выходных в Татарстане похолодает до -20 градусов.
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