Туман, небольшой снег и до 17 градусов мороза ожидаются в Татарстане

В субботу, 18 февраля, на территории Татарстана сохранится умеренно морозная, но при этом достаточно влажная погода. Температурный фон немного понизится, сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Местами, включая Казань, прогнозируется небольшой снег. Кроме того, сегодня вечером, а также завтра ночью и утром кое-где по региону опустится туман.

Будет дуть умеренный северо-восточный ветер. На дорогах образуется гололедица, отмечают синоптики.

Температура воздуха в темное время суток составит от 8 до 13 градусов мороза, при прояснениях — до -17 градусов (в столице РТ — от -8 до -10 градусов, при прояснениях — до -13). Днем воздух прогреется до 5–10 градусов ниже нуля (в Казани — до -7, -9).

Как ранее сообщал «Татар-информ», по прогнозу республиканских метеорологов на выходных в Татарстане похолодает до -20 градусов.