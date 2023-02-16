Небольшой снег, ветер и до −15 градусов ожидаются в Татарстане в пятницу

Завтра, 17 февраля, на территории Татарстана ожидается облачная погода с прояснениями. Прогнозируются небольшой снег, умеренный северо-восточный ветер. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В ночные часы температуры воздуха составят от −6 до −11 градусов, местами похолодает до −15. Днем столбики термометров покажут от −4 до −9.