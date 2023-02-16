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Небольшой снег, ветер и до −15 градусов ожидаются в Татарстане в пятницу
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Завтра, 17 февраля, на территории Татарстана ожидается облачная погода с прояснениями. Прогнозируются небольшой снег, умеренный северо-восточный ветер. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
В ночные часы температуры воздуха составят от −6 до −11 градусов, местами похолодает до −15. Днем столбики термометров покажут от −4 до −9.
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