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Туман, грозы и град опять ожидаются в Татарстане
Завтра, 9 июня, в Татарстане, включая Казань, вновь ожидается ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
В ночные и утренние часы местами по региону опустится туман. Днем и вечером прогнозируются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15–20 м/с. Также возможен град.
Подробнее о прогнозе на начавшееся лето 2024 года читайте в материале «Татар-информа» «Жара, ураганы и смерчи?»: какой будет погода летом в Татарстане.
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