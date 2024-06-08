Туман, грозы и град опять ожидаются в Татарстане

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Завтра, 9 июня, в Татарстане, включая Казань, вновь ожидается ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В ночные и утренние часы местами по региону опустится туман. Днем и вечером прогнозируются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15–20 м/с. Также возможен град.

Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с считается крепким, а от 17,2 до 20,7 м/с — очень крепким.

Подробнее о прогнозе на начавшееся лето 2024 года читайте в материале «Татар-информа» «Жара, ураганы и смерчи?»: какой будет погода летом в Татарстане.