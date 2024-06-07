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Жителей Татарстана опять ждут грозы и град
Завтра, 8 июня, в Татарстане сохранится относительно теплая и неустойчивая погода. Об очередном ухудшении погодных условий предупреждает Гидрометцентр РТ.
В субботу на территории республики, включая Казань, как ночью, так и днем ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15–18 м/с. Кроме того, в дневные часы локально возможен град.
Подробнее о прогнозе на начавшееся лето 2024 года читайте в материале «Татар-информа» «Жара, ураганы и смерчи?»: какой будет погода летом в Татарстане.
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