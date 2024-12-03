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Новости Татарстана и Казани
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Туман, гололед и сильная гололедица вновь ожидаются в Татарстане
Сегодня и завтра в Татарстане опять прогнозируется существенное ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.
Вечером 3 декабря, ночью и днем 4 декабря местами по республике, включая Казань, опустится туман и образуется гололед. На дорогах при этом сильная гололедица.
Температура воздуха в темное время суток по региону составит от 0 до -4 градусов (в столице РТ — от 0 до -2 градусов).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Гидрометцентр РФ спрогнозировал теплую, но «неоднородную» зиму.
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