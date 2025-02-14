Труженица тыла из Нижнекамска связала более 300 пар носков для бойцов СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Жительница Нижнекамска Анастасия Ефимова, которой сейчас 94 года, уже более двух лет неутомимо трудится для поддержки бойцов специальной военной операции, вяжа теплые шерстяные носки. Для нее эта миссия — дань памяти о трудностях военных лет, с которыми она знакома с детства.

Воспоминания о Великой Отечественной войне остались глубоко в памяти женщины: в десять лет она уже помогала взрослым в тяжелых бытовых делах, так как в семье не было возможности полагаться на других – отец был болен, а старший брат отправлен на фронт.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«У меня отец больной был, мама тоже нездорова. И дома надо работать, и огород надо копать. Тогда ведь не такое время было, как могла, так и работала. И в школе надо учиться. Слава Богу, и сейчас не сидится», – поделилась воспоминаниями она.

Потеряв отца в 12 лет и мать в 17, Анастасия, несмотря на все испытания, сумела воспитать пятерых детей вместе с мужем, с которым прожила почти 40 лет. При этом она пережила утрату троих сыновей.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Несмотря на почтенный возраст, Анастасия продолжает жить активно: гуляет, ездит в огород и, самое главное, ежедневно находит силы для творчества. Когда волонтеры предложили ей связать носки для бойцов, она сразу согласилась.

Сначала пряжу покупала сама, а сейчас нитки доставляют сотрудники СТОС. Несмотря на проблемы со зрением и ограниченную подвижность рук, она справляется – каждые три дня выходит новая пара, способная согреть солдат на передовой и дать им ощущение заботы и поддержки.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Всего за два года своей инициативы Анастасия связала более 300 пар носков, внося свою лепту в общее дело.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

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