«Русская ракета» в Токио против Симады: Трусова вновь на международном льду

Четыре года молчания на международной арене позади. Александра Трусова — снова на старте, в Токио, против сильнейших японок. Рядом — Этери Тутберидзе и ее дочь Диана Дэвис, а в гостинице ждет главный болельщик — маленький Миша. Сумеет ли Трусова обойти Мао Симаду на ее льду - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: скриншот видео трансляции

«Четыре года молчания»: Трусова возвращается на лед в Токио с четверным лутцем и приятным волнением

В Токио стартовал Kinoshita Group Cup — турнир серии «Челленджер», который для российских фигуристов стал одним из первых серьезных международных стартов после долгой паузы.

Но главное событие — возвращение «Русской ракеты» Александры Трусовой (выступает под фамилией Игнатова). Серебряный призер Олимпиады-2022 выходит на соревновательный лед спустя четыре года — после рождения сына Миши. Сама фигуристка за неделю до стартов призналась: волнение, которое она испытывает — особое.

«Только на днях я действительно осознала, что впервые за четыре года выйду на соревновательный лед, да еще и в одной из моих любимых стран. Впервые за долгое время волнение вдруг стало приятным», – поделилась в соцсетях спортсменка.

И Трусова подтверждает готовность делом. Утром перед вылетом она успешно исполнила четверной лутц на тренировке, а в полете до Японии поделилась трогательным фото со спящим сыном на руках. Маленький Миша был с мамой и в Китае в рамках шоу Magic On Ice в Пекине с 7 по 9 августа 2026 года.

Александра Игнатова с сыном Мишей по пути в Токио Фото: социальные сети фигуристки

Соперницы у Саши — одни из сильнейших в мире. Японская сборная на домашнем льду будет биться до конца.

- Мао Симада – 17-летняя японская фигуристка, единственная в истории, выигравшая 4 чемпионата мира среди юниоров подряд, владеющая тройным акселем и четверным тулупом, которая и станет главной соперницей Трусовой.

- Ами Накаи — бронзовый призер последней Олимпиады, также с тройным акселем в арсенале;

- Юна Аоки — бронзовый призер этапа Гран-при NHK Trophy.

Главная соперница Александры – Мао Симада Фото: isu-skating.com

Японская фигуристка Симада осталась под впечатлением от четверного лутца, который на тренировке перед стартом Kinoshita Group Cup исполнила Трусова.

«Я никогда раньше не видела четверного лутца вживую, поэтому это было потрясающе. Это стало отличным источником вдохновения. После того, как она прыгала с поднятыми руками, я начала думать, что тоже хотела бы попробовать сделать прыжок с таким усложнением», — цитирует Симаду издание Hochi.

При этом японка подчеркнула, что не концентрируется на соперницах:

«Независимо от участия российских фигуристок, я просто хочу показать свой лучший результат. Очень рада соревноваться с фигуристками, которых видела по телевизору», – признается фигуристка.

Справится ли легендарный арсенал Трусовой с натиском японской «машины»? Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова уверена в подготовке россиянки:

«Выглядит довольно надежно все, что она делает. Думаю, есть вероятность того, что она сделает четверной лутц на турнире в Японии», — заявила Бестемьянова ТАСС, добавив, что смена часовых поясов, которая часто становится главным препятствием, Трусовой не страшна.

Замена за сутки, семейный подряд и возвращение королевы: гид по «Челленджеру» в Токио

Короткая программа у женщин начнется 4 сентября в 11:55 по московскому времени. Порядок выхода российских фигуристок и их представительниц.

– Александра Игнатова (Трусова) — 12:07 ;

– Вероника Жилина (представляет Азербайджан, ученица Евгения Плющенко) — 12:14 (третий номер);

– Камилла Нелюбова — 12:38;

– Анна Фролова — 12:45.

Особое внимание приковано к присутствию на турнире заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Она уже в Токио и лично наблюдает за ходом соревнований. Тутберидзе будет работать с Александрой Трусовой, которая входит в ее группу.

Александра Трусова и Этери Тутберидзе Фото: © Соцсети группы поддержки Александры Трусовой

Кроме того, на этом же турнире в танцах на льду за Грузию выступает Диана Дэвис— дочь Этери Георгиевны — в паре с Глебом Смолкиным. Их ритм-танец запланирован на 5 сентября. Программу дуэту также ставила Тутберидзе, что делает ее участие в турнире практически семейным делом.

В Токио отправились лидеры мужской сборной — Петр Гуменник, Евгений Семененко и Владислав Дикиджи. Однако изначально в списке был Марк Кондратюк, но за пару дней до вылета его временно лишили нейтрального статуса, и он не смог выступить на турнире. В экстренном порядке замену нашел Дикиджи, который вместе с тренером вылетел в Шанхай вечером 1 сентября, а оттуда — в Токио.

Что касается программ: Гуменник подготовил новый контент к сезону. Короткая программа поставлена канадским хореографом Шэ-Линн Бурн, произвольная — авторства Даниила Глейхенгауза.

«Трусова может все»: прогнозы экспертов и реальные шансы на победу

Говорить о безоговорочной победе было бы самонадеянно. Трусова возвращается после долгого перерыва, и ее главная цель — «вкатиться в сезон» и показать свои лучшие прыжки.

Тем не менее, наличие четверного лутца и опыт борьбы на Олимпийских играх дают ей серьезные карты. На тренировках она прыгает ультра-си, что говорит о готовности бороться за самые высокие места.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о возвращении Трусовой с долей сдержанного оптимизма:

«Трусова может все. Она может и прыгнуть, и дальше мы программу не увидим. Мы видели ее достаточно давно — последний раз на Олимпийских играх в 2022 году», –уверяла Роднина.

Роднина подчеркнула, что реальную форму спортсменки можно будет оценить только по факту соревнований, а сам сезон после Олимпиады открывает дорогу для новых лидеров.

Бронзовый призер чемпионата мира Анна Погорилая настроена более оптимистично. Она заявила, что российские фигуристы — лучшие в мире, и с участием Трусовой и Гуменника «однозначно нужно рассчитывать на высокие места».

Победа на «Челленджере» станет мощным заявлением о возвращении в большой спорт. Однако японки на домашнем льду будут мотивированы не меньше. Этот турнир обещает стать настоящей битвой характеров и техники. А произвольная программа у женщин начнется 6 сентября в 11:30 по московскому времени.