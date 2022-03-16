Труппа Казанского ТЮЗа прибыла в Ярославль с пятидневными гастролями

Казанский ТЮЗ прибыл в Ярославль, где на сцене местного Театра юного зрителя имени Розова с 16 по 20 марта будут проходить гастроли коллектива. Это «взаимообменный» проект: уже сегодня на сцене ТЮЗа Казани будут представлены два спектакля ярославских коллег – «Незнакйка-путешественник» (уже прошел с аншлагом в первой половине дня) и вечерняя постановка «Евгений Онегин. Рисунки на полях».

«Это праздник и для нашего театра, и для ярославского. Нет ни одного театра в истории России, в репертуаре которого не было бы спектакля по Розову. У нас тоже был такой спектакль – в начале 2000-х шел спектакль по военным дневникам Розова. Завтра я открываю гастроли Казанского ТЮЗа в Ярославле. Наш театр уже доехал до Ярославля: 5 дней, 10 показов. Это 3 детских спектакля, 2 взрослых, которых не было в репертуаре Ярославского ТЮЗа», – сказала директор Казанского ТЮЗа, заслуженный работник культуры РТ Айгуль Горнышева на тематической пресс-конференции в «Татар-информе».

Зеркальные гастроли стали возможны, отметили спикеры пресс-конференции со стороны РТ и Ярославского ТЮЗа, благодаря Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры России по поддержке детских и молодежных театров – программе «Большие гастроли». Жители Ярославля смогут увидеть постановки Казанского ТЮЗа «Джельсомино в стране лжецов» (Д. Родари), «Папамамалогия» (Г. Остер), «Остров сокровищ» (Р.Л. Стивенсон), «Nедоросль» (Д.И. Фонвизин) и «Здравствуйте, я ваша тетя» (Б. Томас).

«Нашему театру в этом году исполняется 90 лет, ярославскому – почти 40: наши младшие друзья приехали в гости к старшему брату, чему мы очень рады», – подчеркнула директор Казанского ТЮЗа Айгуль Горнышева.

К слову, Ярославский театр приехал с гастролями в Казань и в Татарстан в целом впервые, как и Казанский ТЮЗ впервые представит свои постановки в Ярославле.

«Сегодня мы уже показали в Ярославле „Джельсомино в стране лжецов“ в 11 и 14 часов. Под новое сценическое пространство перестроились, определили новые точки. Да, теперь артисты преодолевают большее расстояние, но сложностей с этим нет», — сообщила «Татар-информу» пресс-секретарь Казанского ТЮЗа, сопровождающая гастролирующую труппу.

С 5 марта разрешено заполнять зрительные залы на 100%, подчеркнула директор Ярославского ТЮЗа Наталия Прокина. Сцена и зрительный зал этого театра ощутимо больше, чем у Казанского ТЮЗа: только в партере 550 зрительских мест, плюс балконы и малая сцена. К 6 марта, до получения нового постановления о разрешенной заполняемости зала, отметила Прокина, уже были распроданы все аншлаговые места на спектакли Казанского ТЮЗа.

«Интерес хороший. Тем более наши люди любят покупать в последний день»», – отметила директор Ярославского ТЮЗа.

Задача ТЮЗа, как сказала ярославская актриса Алла Кормакова, – заставить современных детей самостоятельно мыслить, думать хотя бы на протяжении того часа, что идет спектакль.

«Да, мысли у сегодняшних детей стали коротенькие, как у Буратино. Как чья-то навязанная картинка – компьютерная или киношная. Наша задача – держать внимание больше 15 минут, как это допустимо в детском саду.

Глядишь, они и кого-то другого этому научат», – резюмировала Кормакова.