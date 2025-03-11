«Трудно адаптироваться к мирной жизни»: история бойца, который не смог остаться в стороне

Фото предоставлено Николаем Михайловым

Жизнь Фаниля Мавзютова из Мамадышского района Татарстана разделилась на до и после 24 октября 2022 года. Именно в этот день он отправился в зону специальной военной операции, оставив позади привычную жизнь, работу и родных.

«После подготовки на полигоне Казанского высшего командного танкового училища нас направили в Херсонскую область. Я служил в составе разведывательной роты. Несколько раз приходилось бывать в тылу врага», – поделился воспоминаниями он.

Фаниль родился в 1979 году в городе Кок-Янгак Ошской области Киргизской ССР. В 90-е годы, когда ему было около 15 лет, его семья переехала в Россию в статусе переселенцев. Судьба привела их в деревню Русский Пакшин Мамадышского района Татарстана. Здесь он окончил школу и начал трудиться в совхозе «Зеленогорский».

В 1997–1999 годах Фаниль прошел службу в мотострелковой части, дислоцировавшейся тогда на территории Казахстана. Вернувшись, продолжил работать, а перед отправкой на передовую трудился на одном из заводов экономической зоны «Алабуга». Несмотря на возможность воспользоваться бронью и избежать призыва, он принял твердое решение отправиться в действующую армию.

«В семье его решение приняли непросто. Мы пытались уговорить, переубедить, но он остался верен своему выбору», – рассказал отец.

Служба на передовой оказалась тяжелым испытанием. В ноябре 2023 года Фаниль получил серьезное ранение головы от взрыва мины, пережил контузию. Лечение проходил в военно-клинических госпиталях имени академика Бурденко и академика Вишневского.

Даже в этот сложный период он продолжал обучение. Вместе с другими госпитализированными прошел трехмесячные курсы подготовки офицеров военного времени от Министерства обороны, получил звание младшего лейтенанта.

Сегодня он снова на гражданке. Согласно приказу министра обороны РФ, Фаниль назначен старшим экспертом по технике в районном военном комиссариате.

«Побывав на передовой, начинаешь иначе смотреть на этот мир. Меняются взгляды, ценности, отношение к жизни. Учишься ценить каждый день, мудрость приходит мгновенно», – признался он.

Но возвращение домой оказалось не менее сложным испытанием. Полученные ранения дают о себе знать, однако Фаниль не теряет духа. Больше всего его тревожит судьба боевых товарищей, оставшихся на передовой. «Там, за лентой, все справедливо: нет ни сплетен, ни обвинений. В трудные времена людей объединяют дружба, родство, взаимопомощь, уважение независимо от возраста», – убежден он.

Государство оказывает поддержку ветеранам специальной военной операции, которые по разным причинам не могут вернуться на передовую. Ведь адаптация к гражданской жизни – процесс сложный. «Если бы здоровье позволило, я был бы там, с товарищами», – подчеркнул Фаниль.

Эти слова не раз повторяют солдаты, которые временно находятся дома. «Как только окрепну, вернусь в зону СВО. Ведь там остались мои товарищи, и если не я, то кто им поможет?» – говорят они.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.