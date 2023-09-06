Троллейбусы нового поколения выйдут на маршруты Казани до конца года

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Новые троллейбусы выйдут на маршруты Казани до конца года. Об этом заявили в мэрии города.

Сегодня белорусский «МАЗ-303Т22» впервые вышел в рейс — он будет курсировать по маршруту №1. Горожан заинтересовало, когда транспорт нового поколения будет следовать и по другим направлениям. «Комитет по транспорту сообщает, что до конца года — сразу после того, как поступят на предприятие и пройдут обкатку», — ответили на это в исполкоме.

Как ранее сообщал «Татар-информ», Казань уже получила три машины, еще 22 прибудут в город до конца этого месяца.

В прошлую среду, напомним, новый троллейбус протестировали Раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.