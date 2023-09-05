USB-разъем и управление климатом: в Казани начал курсировать новый троллейбус на 90 мест

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Казани вышел в рейс современный белорусский троллейбус нового поколения «МАЗ-303Т22», который будет курсировать по маршруту №1. Всего в город поступило три таких троллейбуса, а до конца сентября прибудут еще 22.

Столица Татарстана стала первым городом, которая начала эксплуатировать инновационную белорусскую технику, рассказал главный инженер МУП «Метроэлектротранс» Евгений Ефимов.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Техника совершенно новая, практически в единичном экземпляре во всем мире. Казань — передовой город в части электрического транспорта. На сегодняшний день изношенность троллейбусного парка составляет 73%. Новая техника заменит исчерпавшие [ресурс] троллейбусы 2007 и 2010 года. Усовершенствованными троллейбусами мы улучшаем наш парк и увеличиваем срок эксплуатации. После ввоза комфортабельной техники самыми старыми машинами в парке будут полученные в 2016–2019 годах. У нас есть желание поменять весь подвижной состав Казани», — сказал он.

По словам Ефимова, новый общественный транспорт получил более просторный и вместительный салон. Транспорт заметно отличается от предшественников и по дизайну, и по конструкции. Низкопольные белорусские троллейбусы обладают высокой маневренностью и плавностью хода.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В троллейбусах предусмотрено 34 места для сидения, 14 из них размещены на низком полу для маломобильных групп населения. Общая пассажировместимость составляет 90 человек.

Транспортное средство оборудовано мягкими сиденьями, рядом с которыми предусмотрены 14 USB-разъемов для гаджетов.

Внутри и снаружи салона есть кнопки для информирования о пассажирах с ограниченными возможностями здоровья. На дверях предусмотрена звуковая и световая индикация об их открывании.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Инженер отметил, что на 15% увеличено остекление, что позволило увеличить обзорность. В салоне будет светло в любое время суток благодаря красной и синей подсветке. Освещение выполнено по LED-технологии.

В троллейбусе нового поколения функционирует кондиционер, который позволяет как охлаждать, так и нагревать воздух. Кроме того, системы управления климатом салона и кабины водителя будут настраиваться отдельно.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Чтобы не создавать аварийную ситуацию на дороге и объезжать препятствия, у троллейбуса предусмотрен автономный ход, позволяющей проехать до двух километров со скоростью не менее 5 км/ч.

В кабине водителя приборная панель оснащена функцией бортового компьютера и регулируется вместе с рулевой колонкой по высоте и углу наклона. Водитель сможет управлять дверями, информационной системой и остановочным тормозом с помощью многофункционального мультируля. Боковые зеркала электрически регулируются джойстиком.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Ефимов подчеркнул, что все поставленные троллейбусы будут оснащены системой видеонаблюдения и автоинформаторами. Лизинг 25 троллейбусов обошелся казанскому МУП «Метроэлектротранс» в 642 млн рублей.