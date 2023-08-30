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Общество 30 августа 2023 13:35

Минниханов и Метшин прокатились по Казани на новом троллейбусе

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Минниханов и Метшин прокатились по Казани на новом троллейбусе
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин прокатились по Казани на троллейбусе нового поколения. Общественный транспорт с руководителями региона и города проехал по обновленной дороге на улице Кулахметова, сообщили в пресс-службе Раиса РТ.

Троллейбус МАЗ-303Т20 доставлен в город два дня назад. В скором времени автопарк столицы Татарстана пополнится еще на 25 таких машин.

В салоне смогут находиться до 90 пассажиров. Он оборудован мягкими сиденьями, USB-розетками для зарядки гаджетов. Интересно, что общественный транспорт оборудован аварийной системой и при отключении электричества сможет проехать еще 2 км.

Фото: пресс-служба Раиса Татарстана

#Рустам Минниханов #Ильсур Метшин #троллейбус
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