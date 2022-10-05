Три зеленодольские организации выиграли грант на развитие проектов загородного туризма

В Зеленодольском районе три организации выиграли грант на сумму порядка 70 млн рублей. На эти средства планируется создавать дома отдыха — глэмпинги. Сумма общих инвестиций составит более 150 млн рублей.

Как рассказали «Татар-информу» в администрации, концепция будущих туристических объектов уже определена, это глэмпинги, которые появятся в том числе в селах Ильинка и Осиново. Они будут располагаться на суше.

Госкомитет РТ провел конкурс по предоставлению субсидий на создание модульных некапитальных средств размещения. По итогам конкурса 17 предпринимателей из десяти районов республики получат выплаты.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ.

Ранее глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев рассказал агентству, что Зеленодольский район — пионер глэмпинговой истории в республике. У объектов туризма, расположенных в районе, разные концепции — один из них находится на воде, до него из Казани можно добраться по воде, а также доплыть под парусом до Свияжска. Новые возможности для развития также предоставляет корпорация туризма РФ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что первый глэмпинг откроется на берегу Камы в Менделеевском районе благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

Национальные проекты реализуются с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина.