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Здоровье
31 января 2022  09:28

Три региона России, выявив случаи «омикрона», не сообщили о них

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Три российских региона, где оперштаб обнаружил случаи заражения «омикроном», официально не сообщили об этом. Еще три субъекта России по-прежнему остаются «чистыми» по данному варианту вируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, вчера оперштаб по борьбе с Covid-19 рассказал, что «омикрон» выявлен в 82 из 85 регионов страны. Таким образом, три из шести регионов, числящихся «чистыми», — Тульская, Ивановская и Курская область, а также Чукотка, Еврейская автономная область и Сахалинская область — уже не должны находиться в данном списке. 

«Таким образом в трех из этих шести регионов „омикрон“ уже выявлен, но о нем не информировали местные власти», — отмечает издание.

В шести федеральных округах: Северо-Западном, Северо-Кавказском, Южном, Приволжском, Уральском и Сибирском — не осталось ни одного региона, где бы не было случаев «омикрона».

Ранее ученые отметили, что заболевший «омикроном» начинает заражать людей уже спустя несколько часов после того, как подхватил вирус. В то же время переболевшие Covid-19 могут столкнуться с ним в 5,4 раза чаще, чем с «дельтой».

#коронавирус #омикрон
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