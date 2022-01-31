Три региона России, выявив случаи «омикрона», не сообщили о них

Три российских региона, где оперштаб обнаружил случаи заражения «омикроном», официально не сообщили об этом. Еще три субъекта России по-прежнему остаются «чистыми» по данному варианту вируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, вчера оперштаб по борьбе с Covid-19 рассказал, что «омикрон» выявлен в 82 из 85 регионов страны. Таким образом, три из шести регионов, числящихся «чистыми», — Тульская, Ивановская и Курская область, а также Чукотка, Еврейская автономная область и Сахалинская область — уже не должны находиться в данном списке.

«Таким образом в трех из этих шести регионов „омикрон“ уже выявлен, но о нем не информировали местные власти», — отмечает издание.

В шести федеральных округах: Северо-Западном, Северо-Кавказском, Южном, Приволжском, Уральском и Сибирском — не осталось ни одного региона, где бы не было случаев «омикрона».

Ранее ученые отметили, что заболевший «омикроном» начинает заражать людей уже спустя несколько часов после того, как подхватил вирус. В то же время переболевшие Covid-19 могут столкнуться с ним в 5,4 раза чаще, чем с «дельтой».