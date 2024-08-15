news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 15 августа 2024 20:38

Три незаконных торговых объекта демонтируют в Казани

Скопировать ссылку

В столице Татарстана демонтируют три незаконно установленных торговых объекта. Распоряжение заместителя руководителя исполкома города опубликовано в сетевом издании муниципальных правовых актов.

Подлежащие сносу торговые объекты, характер которых не уточнен, размещены около дома №5 по улице Нигматуллина и дома №110 по улице Герцена. Автофургон, который также должны быть демонтирован, стоит у дома №100 по улице Рихарда Зорге.

Необходимо отметить, что объект на улице Герцена, который было предписано демонтировать весной этого года, принадлежал тем же владельцам. Хозяева двух других торговых точек не установлены.

На добровольный демонтаж объектов у их владельцев есть четыре дня вплоть до 19 августа. В противном случае торговые точки будут демонтированы принудительно до 17 ноября текущего года.

читайте также
В Казани демонтируют шесть торговых точек у озера Изумрудное
В Казани демонтируют шесть торговых точек у озера Изумрудное
#демонтаж ларьков
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100