Три незаконных торговых объекта демонтируют в Казани

В столице Татарстана демонтируют три незаконно установленных торговых объекта. Распоряжение заместителя руководителя исполкома города опубликовано в сетевом издании муниципальных правовых актов.

Подлежащие сносу торговые объекты, характер которых не уточнен, размещены около дома №5 по улице Нигматуллина и дома №110 по улице Герцена. Автофургон, который также должны быть демонтирован, стоит у дома №100 по улице Рихарда Зорге.

Необходимо отметить, что объект на улице Герцена, который было предписано демонтировать весной этого года, принадлежал тем же владельцам. Хозяева двух других торговых точек не установлены.

На добровольный демонтаж объектов у их владельцев есть четыре дня вплоть до 19 августа. В противном случае торговые точки будут демонтированы принудительно до 17 ноября текущего года.