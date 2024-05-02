В Казани демонтируют шесть незаконных торговых объектов

В столице Татарстана демонтируют шесть незаконно установленных торговых объектов. Соответствующее распоряжение заместителя руководителя исполкома опубликовано в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани.

Подлежащие сносу торговые павильоны находятся около дома №98 по улице Харьковская и дома №110 по улице Герцена. Автофургоны, которые тоже должны быть демонтированы, размещены у домов №8 по улице Пионерская, №7 по улице Липатова и №100 по улице Павлюхина. «Тонар» (передвижная торговая точка) также находится возле дома №8 по улице Пионерская.

В большинстве случаев, за исключением объекта на улице Герцена, владельцы не установлены. На добровольный демонтаж у них есть четыре дня вплоть до 6 мая. Иначе торговые точки будут демонтированы принудительно до 4 августа текущего года.