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Ру Тат
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Спорт
19 июля 2022  10:16

Трех фанатов «Рубина» задержали после игры с «Родиной»

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Три болельщика «Рубина» были доставлены в отдел полиции после матча первого тура Первой лиги против московской «Родины» (2:0). Об этом сообщает Inkazan.

По информации источника, причиной задержания фанатов стало участие в драке со стюардами. На поклонников «Рубина» составили протоколы за мелкое хулиганство и нарушение правил поведения на спортивных мероприятиях.

Стоит отметить, что одним из задержанных оказался мужчина, которому в результате потасовки сотрудники стадиона сломали палец. В сопровождении сотрудников полиции он также был доставлен в 7-ю городскую больницу, где ему наложили гипс.

Напомним, сама игра завершилась победой «Рубина» со счетом 2:0. Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал о победе подопечных Леонида Слуцкого в матче дебютного тура Первой лиги.

#фк рубин #футбол #первая лига #ак барс арена
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