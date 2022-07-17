Дубль Фамейе принес победу «Рубину» над «Родиной» в Казани

«Рубин» обыграл в Казани московскую «Родину» со счетом 2:0 в стартовом туре Первой лиги. Двумя забитыми мячами отметился Фамейе. Во втором тайме легионер покинул поле из-за травмы. В общей сложности сразу три игрока казанцев получили повреждения в этом матче

Первый тайм прошел при равной игре, в которой обе команды могли забить гол. Моменты у «Родины» были даже поострее. Еще до перерыва двое игроков «Рубина» покинули поле. Вместо травмированных Самошникова и Апшацева вышли Фаттахов и Мусаев.

И все же в концовке тайма казанцы забили на 44-й минуте матча. После углового вратарь гостей столкнулся с игроком «Рубина» Мартыновичем, и арбитр назначил пенальти в ворота гостей. 11-метровый удар реализовал Фамейе.

В начале второго тайма Муллин мог забить второй гол, но пробил головой прямо во вратаря из убойной позиции. Но почти сразу Фамейе забил все-таки второй гол в ворота «Родины». Легионер обыграл вратаря и пробил под перекладину 2:0. Чуть позже Фамейе из-за травмы покинул поле. Счет на табло не изменился до конца игры.

Следующий матч чемпионата «Рубин» проведет 24 июля на выезде. В Красноярске команда Леонида Слуцкого сыграет против местного «Енисея».