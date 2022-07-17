Дубль Фамейе принес победу «Рубину» над «Родиной» в Казани
«Рубин» обыграл в Казани московскую «Родину» со счетом 2:0 в стартовом туре Первой лиги. Двумя забитыми мячами отметился Фамейе. Во втором тайме легионер покинул поле из-за травмы. В общей сложности сразу три игрока казанцев получили повреждения в этом матче
Первый тайм прошел при равной игре, в которой обе команды могли забить гол. Моменты у «Родины» были даже поострее. Еще до перерыва двое игроков «Рубина» покинули поле. Вместо травмированных Самошникова и Апшацева вышли Фаттахов и Мусаев.
И все же в концовке тайма казанцы забили на 44-й минуте матча. После углового вратарь гостей столкнулся с игроком «Рубина» Мартыновичем, и арбитр назначил пенальти в ворота гостей. 11-метровый удар реализовал Фамейе.
В начале второго тайма Муллин мог забить второй гол, но пробил головой прямо во вратаря из убойной позиции. Но почти сразу Фамейе забил все-таки второй гол в ворота «Родины». Легионер обыграл вратаря и пробил под перекладину 2:0. Чуть позже Фамейе из-за травмы покинул поле. Счет на табло не изменился до конца игры.
Следующий матч чемпионата «Рубин» проведет 24 июля на выезде. В Красноярске команда Леонида Слуцкого сыграет против местного «Енисея».
Рубин – Родина 2:0 (1:0)
Голы:
1:0 – 44, пенальти Фамейе, 2:0 – 52 Фамейе.
Рубин: Мартынович, Медведев, Грицаенко, Самошников (Фаттахов), Иванов (Чуперка), Зотов, Кабутов, Бакаев, Апшацев (Мусаев), Муллин (Лисакович), Фамейе (Саплинов).
Медведев (в), Кабутов, Мартынович (к), Грицаенко, Самошников (Фаттахов, 17), Апшацев (Мусаев, 34), Иванов (Чуперка, 61), Зотов, Бакаев, Фамейе (Саплинов, 61), Муллин (Лисакович, 61).
Родина: Сангере (в), Караев, Байтуков, Юдинцев (Тихонов, 61), Аликин, Дмитриев (Маркитесов, 69), Гордюшенко (Тимошенко, 80), Мальцев, Голдобин, Морозов (Адаев, 61), Андреев.