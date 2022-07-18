Усэйн Болт в «Рубине»: джокер из Ганы спас Слуцкого от конфуза с новичком Первой лиги

«Рубин» с победы начал свою «Одиссею» по возвращению в РПЛ из Первой лиги. Однако три очка при натужной игре с новичком чемпионата московской «Родиной» на оптимистический лад не настраивают. Все подробности — в материале спортивной редакции «Татар-информа».

Мастерство Джоэля Фамейе затмило невзрачную командную игру «Рубина» Фото: rubin-kazan.ru

Казанцы вытянули матч на мастерстве своих звезд

- Сумасшедший рывок, думаю Усэйн Болт позавидовал бы. Увидел, что выдвигается защитник в свойственной себе манере и нашел возможность для передачи. Что говорил Леонид Слуцкий перед матчем? Он также нервничал как и мы. Сейчас, наверное вздохнем, день отдохнем и будем готовится к выездной игре, - описал эпизод со вторым голом Джоэля Фамейе полузащитник Олег Иванов.

По сути, индивидуальные действия этой пары игроков принесли накануне «Рубину» три очка в тяжелом матче со скромной московской «Родиной», которая вообще является дебютантом лиги.

Легионер «Рубина» из Ганы отличился в этой игре дублем. В первом случае, Фамейе реализовал пенальти на исходе первого тайма, а после перерыва эффектно обыграл голкипера гостей и направил мяч под перекладину. В эпизоде со вторым мячом Олег Иванов отметился гроссмейстерской передачей.

«Иванов может еще лучше»

«Тяжело. В первый раз я попал с корабля на бал, всего две тренировки. Одна из них неполноценная. Спасибо ребятам, помогли мне», - говорил после матча Иванов.

Опытный полузащитник пропустил почти всю предсезонку, но это не помешало бывшему игроку сборной России на классе решать эпизоды. Понятно, Иванов еще должен прибавить, и на это рассчитывает Леонид Слуцкий.

«Он может еще лучше. Он пропустил все контрольные матчи, всего несколько дней работал в общей группе», - уверен наставник «Рубина».

На уровне Первой лиги Олег Иванов остается звездным игроком Фото: rubin-kazan.ru

На данный момент Леониду Слуцкому только и остается уповать на исполнительское мастерство Фамейе, Иванова и других исполнителей, которые вполне могли бы играть на уровне РПЛ. По вчерашней игре было очень сложно говорить о каком-либо комбинационном футболе или осмысленной атакующей модели «Рубина».

Собранная по нитке «Родина» чуть не создала «Рубину» большие проблемы

Более того, собранная в спешке и по нитке, «Родина» порой действовала куда изобретательнее. До эпизода с 11-метровым, гостям несколько раз не хватило того самого исполнительского мастерства, коего вдоволь у «Рубина». Гости вполне могли открыть счет, но сникли после пропущенного в самой концовке первого тайма гола. До этого эпизода в действиях казанских футболистов чувствовалась нервозность и неуверенность. Нервничал и Слуцкий.

«Родина» в первом тайме чуть не создала «Рубину» большие проблемы Фото: rubin-kazan.ru

«В первом тайме все-таки было видно, что несмотря на то, что команда опытная, многое не получалось. В первом тайме не получилась системная игра, моменты возникали, но возникали не из тех вариантов атак, которые мы планировали. У нас было две замены в первом тайме вынужденные, из-за этого не осталось большого количества слотов замен.

Были вынуждены сделать тройную замену во втором тайме. Хорошо, что справились. Я надеюсь, что с каждой игрой будем прибавлять. У нас нет много времени, в каждой игре нужно брать очки. Так как мы действовали во втором тайме, это будет минимальной планкой требований в следующих матчах», - сказал после матча Слуцкий.

С такой игрой против «Енисея» и «Уфы» будет больно

Так или иначе, три полновесных очка с новичками лиги «Рубин» взял. Но с такой игрой уже в следующих турах могут возникнуть большие проблемы. 24 июля казанцам встречаться в Красноярске с крепким «Енисеем». А главное, 1 августа «Рубину» предстоит сыграть в Казани с «Уфой». Как все в столице Татарстана теперь помнят, башкирский клуб два последних матча в Казани выиграл. В первом отправил команду Слуцкого в «пердив», а во втором недавно разгромил «Рубин» (4:1) в последнем контрольном матче перед стартом сезона.

В последнем контрольном матче «Уфа» разгромила «Рубин». Через матч командам вновь играть в Казани Фото: rubin-kazan.ru

Ситуация с чисто игровыми проблемами «Рубина» осложняется еще и из-за серии травм. Сегодня сразу три футболиста казанского клуба покинули поле досрочно. Еще в первом тайме Слуцкому пришлось менять Самошникова и Апшацева. Правда, как выяснилось после матча, по весьма специфическим причинам.

«У обоих проблемы с пищеварительной системой. Что-то непонятное произошло. Такое у меня впервые за 2,5 года, что я здесь. Но в целом особых проблем у них нет. У Фамейе голеностоп, первоначальный анализ, что пропустит несколько дней», - сетовал после игры Слуцкий.

Что делать Слуцкому без Фамейе?

Хочется верить, что данная оказия не помешает футболистам сыграть через неделю. А вот за ганского легионера Фамейе тревожно. После голевого дубля он жестко получил по ногам, а позже покинул поле на медицинском электрокаре.

Без Фамейе главному тренеру «Рубина» придется поломать голову над составом атакующей тройки Фото: rubin-kazan.ru

По вчерашней игре Фамейе выглядел незаменимым. Если Слуцкий не досчитается своего единственного легионера в Красноярске, то тренеру придется изобретать велосипед в атаке. Которая и с Фамейе накануне не выглядела чем-то изысканным.

Кстати, позиция чистого форварда в нынешнем звездном, по меркам Первой лиги, «Рубине» чуть ли не слабейшее место. Вчера в основе вышел Камиль Муллин. В прошлом сезоне 28-летний форвард отметился лишь пятью голами за «Ротор» в ФНЛ. Вряд ли такой нападающий должен играть в основном составе фаворита Первой лиги.

Позиция чистого форварда — слабейшая в «Рубине»

А помимо Муллина, из чистых форвардов остался лишь Лисакович, который запомнился казанским болельщикам, как один из главных действующих лиц вылета из РПЛ. Именно его не забитый пенальти оставил «Рубин» даже без стыковых матчей за право остаться в Премьер-лиге. При этом белорус пока явно не готов играть. По слухам, он вообще не хотел оставаться в «Рубине», а также ругался и потом извинялся перед Слуцким.

Лисакович извинился перед Слуцким, но хочет ли играть в Первой лиге – большой вопрос Фото: rubin-kazan.ru

«Вопрос был не только в самоотдаче. У него была травма, и все его функциональные показатели были на низком уровне, несколько дней он работал с тренером по физподготовке. Пока он не набрал нужную форму, но количество острых моментов, в которых он принял участие, говорит о том, что это футболист высокого уровня», - оценил действия Лисаковича на поле Слуцкий.

Верить в чудо имени Дзюбы не стоит

А других вариантов в колоде форвардов у тренера практически нет. Да, часть болельщиков «Рубина» раскатала губы на Артема Дзюбу, который в эти дни поддерживает форму в расположении казанского клуба. Но только самые отъявленные оптимисты могут рассчитывать, что футболист с запросами на 1,5 - 2 млн евро в год будет играть в лиге с максимальной зарплатой футболиста на порядки ниже. Слуцкий вчера ясно дал понять, что ждать чуда не стоит.

Наивно надеяться, что Артем Дзюба подпишет контракт с «Рубином» Фото: rubin-kazan.ru

«Мы даже не общались с ним по этому вопросу. Но Дзюба очень сильно влияет в положительную сторону (на футболистов). Когда такой мастер тренируется в команде, растут все игроки. В противоборстве и взаимодействии с ним они раскрываются. Пока он не найдет команду, следующую неделю с нами проведет», - заявил Слуцкий.

Главный тренер «Рубина» знает что говорит. Ведь сам агент Слуцкого, по слухам, занимается поиском команды для Артема Дзюбы.