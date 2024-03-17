Третья победительница фотоконкурса «Всей семьей на выборы!»: До сих пор не могу поверить

Третья победительница республиканского фотоконкурса «Всей семьей на выборы!» Эльвина Митрофанова, выигрывшая в заключительный день выборов Президента РФ автомобиль Lada Vesta, поделилась своими впечатлениями.

«До сих пор не могу поверить. Я никак не ожидала!» – сказала девушка.

По видео можно заметить, что победительница записала видеопослание прямо с площадки семейного фестиваля, проходившего в честь выборов Президента РФ у казанского стадиона «Ак Барс Арена».

Сегодня в розыгрыше приняли участие более 24 тыс. татарстанцев, проголосовавших и выложивших фотографию с избирательного участка в соцсетях. Обладателя третьего автомобиля определили в эфире телемарафона «Всей семьей на выборы».