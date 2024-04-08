Третьим погибшим в ДТП под Зеленодольском оказался таксист из Казани

За рулем стоявшей на обочине «Лады Гранты», в которую под Зеленодольском въехал Hyundai, был таксист Андрей. Об этом «Татар-информу» рассказали его коллеги по сообществу таксистов Казани Роберт Ибрагимов и Виктория Техненко.

«Андрей – наш близкий друг. Наша дружба началась с ним с работы в такси, где он трудился. Он для всех наших коллег остается ярким примером того, что в такой сложной профессии, можно иметь отличное чувство юмора, обладать искренней добротой. Он один из немногих людей готов был прийти на помощь человеку, попавшему в беду. Всегда говорил: ‘’Таксист таксисту – друг и брат’’», – вспомнил Роберт Ибрагимов.

Коллеги отмечают, что Андрей всегда был вежлив с пассажирами, вспоминают, что ребят, которые прибывали домой с СВО, подвозил бесплатно.

Фото предоставдлено коллегами Андерея

«Человек с большой буквы, который безгранично любил жизнь. Мы с ребятами до сих пор не можем поверить в то, что Андрей погиб», – рассказали его коллеги.

Сообщество таксистов Казани и другие коллеги организовали сбор для семьи Андрея. У него остались двое детей и супруга. Старшему сыну Андрея Косте 14 лет. Он рассказал «Татар-информу», что, когда ездил с отцом в машине, всегда чувствовал уверенность.

«Он был замечательный человек, отец и водитель. Каждый раз, когда я садился к нему в машину, видел его счастливое выражение лица от общения с другими таксистами. Снаружи яркий, добрый и талантливый артист, а внутри – человек, понимающий любую проблему и решающий ее», – рассказал Костя.

«Мы планируем установить на месте гибели Андрея памятник», – рассказали агентству коллеги Андрея.

«Татар-информ» рассказывал подробности страшного ДТП, которое произошло вблизи Зеленодольска и унесло три жизни.