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Происшествия 7 апреля 2024 22:47

На трассе под Зеленодольском в ДТП погибли три человека

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Сегодня вечером на 115-м километре трассы трассы Йошкар-Ола – Зеленодольск - Казань в направлении Казани произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Водитель Hyundai совершил наезд на припаркованный у обочины автомобиль «Лада Гранта», после чего влетел в дорожный знак. В результате ДТП водитель и пассажир Hyundai, а также водитель «Лада Гранта» скончались на месте происшествия.

Устанавливаются причины произошедшего.

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