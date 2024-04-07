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На трассе под Зеленодольском в ДТП погибли три человека
Сегодня вечером на 115-м километре трассы трассы Йошкар-Ола – Зеленодольск - Казань в направлении Казани произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Водитель Hyundai совершил наезд на припаркованный у обочины автомобиль «Лада Гранта», после чего влетел в дорожный знак. В результате ДТП водитель и пассажир Hyundai, а также водитель «Лада Гранта» скончались на месте происшествия.
Устанавливаются причины произошедшего.
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