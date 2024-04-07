На трассе под Зеленодольском в ДТП погибли три человека

Сегодня вечером на 115-м километре трассы трассы Йошкар-Ола – Зеленодольск - Казань в направлении Казани произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Водитель Hyundai совершил наезд на припаркованный у обочины автомобиль «Лада Гранта», после чего влетел в дорожный знак. В результате ДТП водитель и пассажир Hyundai, а также водитель «Лада Гранта» скончались на месте происшествия.

Устанавливаются причины произошедшего.