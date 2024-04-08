«Отличный товарищ, настоящий патриот»: в ДТП погибли сотрудники исполкома Зеленодольска

Накануне вечером в ДТП на трассе под Зеленодольском погибли три человека Фото: t.me/gibddtatarstan

Два водителя и пассажир погибли на месте аварии

Сегодня в Зеленодольске прощаются с помощником главы Зеленодольского района Дамиром Низамовым. Накануне вечером он погиб в ДТП на трассе. В десятом часу вечера стало известно, что недалеко от Зеленодольска произошло страшное ДТП.

По официальным данным, трагедия произошла на 115-м километре трассы Йошкар-Ола – Казань. Местные жители эту дорогу идентифицируют как поворот с трассы из поселка Васильево в сторону Казани. Сразу за поворотом на эту трассу находится автозаправка, возле нее и произошла авария.

Водитель Hyundai влетел в припаркованную у обочины «Ладу Гранту», после чего врезался в дорожный знак.

«Водитель автомобиля Hyundai – мужчина 1990 года рождения, по предварительным данным, при перестроении не справился с управлением, совершил наезд на стоящий на обочине автомобиль “Лада Гранта”, в котором находился мужчина 1982 года рождения», – рассказал с места ДТП начальник отделения ГИБДД по Зеленодольскому району Рамиль Идиятуллин.

В результате страшного ДТП водитель и пассажир Hyundai, а также водитель «Лады» скончались на месте.

В Госавтоинспекции Татарстана рассказали, что, по предварительной информации, скорость машины была в пределах разрешенной, однако водитель не учел другие факторы обстановки на дороге.

«Настоящий патриот, наш друг и товарищ»

Сегодня утром глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев в своем телеграм-канале сообщил, что один из погибших в этом ДТП – его помощник Дамир Низамов.

Один из погибших в ДТП – помощник главы Зеленодольского района Дамир Низамов Фото: t.me/mihailafanasev

«В результате дорожно-транспортного происшествия трагически оборвалась жизнь Низамова Дамира Гайсовича, помощника главы Зеленодольского района, ответственного сотрудника, настоящего патриота, нашего друга и товарища», – написал он.

Дамир Низамов работал в администрации с 2007 года. Начинал со специалиста отдела экономики исполкома района и планомерно двигался по карьерной лестнице. 1 февраля 2023 года был назначен помощником Михаила Афанасьева.

«Татар-информу» в пресс-службе Зеленодольского муниципального района рассказали, что вместе с Дамиром Низамовым в Hyundai был еще один сотрудник администрации района – заместитель начальника отдела потребительского рынка исполкома Виталий Агачев. Именно он был за рулем иномарки.

За рулем иномарки был еще один сотрудник администрации района – Виталий Агачев Скриншот

Виталий Агачев работал в администрации Зеленодольска с 2015 года. Начинал в должности ведущего специалиста отдела экономического анализа и прогнозирования Финансово-бюджетной палаты. Заместителем начальника отдела потребительского рынка стал шесть с лишним лет назад.

Остались жена и сын

С Дамиром Низамовым простились сегодня днем в Зеленодольске. У него остались жена и сын.

«Дамир, сложно осознавать, что тебя рядом больше нет. Мой друг, коллега, самый понимающий и самый светлый человек», – написала о нем в своих социальных сетях руководитель пресс-службы Зеленодольского района Регина Чибрикова.

Заместитель министра по делам молодежи Татарстана Денис Лулаков, который долго работал в Зеленодольске, в комментариях к посту главы отметил, что Низамов был добрым человеком и отличным товарищем. «Земля пухом», – заключил он.