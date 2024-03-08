Третий состав проекта «СалаваTik» записал музыкальный подарок для матерей к 8 Марта

К Международному женскому дню третий состав группы «СалаваTik» выпустил новый клип на песню «Әни-әнием!» («Мама»). Это уже 60-й видеоролик «СалаваTikов», появившийся в Сети.

Автор слов песни — Резеда Губаева, а музыку написал известный композитор, заслуженный деятель искусств РТ Эльмир Низамов, отмечают организаторы инициативы.

«Вышла первая песня третьего состава группы „СалаваTik“. Мы безумно этому рады. Отрадно, что на смену повзрослевшим ребятам приходят другие дети. Они фанаты предыдущих „СалаваTikов“, дети, которые выросли, слушая песни в их исполнении, знают их наизусть», — заметила главный редактор журналов «Салават күпере» и «Сабантуй» Зиля Файзуллина.

«В прошлом году мы провели большой кастинг на новый состав группы. Он прошел в три этапа. В нем приняли участие 500 детей. Из них было отобрано четверо. Вот они, новые „СалаваTikи“: Адель Ахметгалиев, Ясмина Садыкова, Карим Халиуллин, Ризаля Бикулова. Адель Ахметгалиев приезжает на каждую репетицию с Арского района. А двое „СалаваTikов“, Сарбиназ Гизатуллина и Саида Гарифуллина, — наши опытные певицы из предыдущей группы», — пояснила она.

«В группе появились и новые герои. Мы сшили для них новые костюмы. Всего на этот год мы планируем записать 20 новых песен и снять на них видео. Первая песня неслучайно посвящена мамам — самым близким, дорогим людям в мире. Мамы всю жизнь берегут нас, радуются с нами, переживают за нас, гордятся нашими успехами. Пусть эта песня прозвучит для них как подарок», — подчеркнула Зиля Файзуллина.

«К творчеству Резеды Губаевой и Эльмира Низамова мы обращаемся не в первый раз. „СалаваTikи“ уже исполняли их песни „Планеталар“ („Планеты“), „Саннар“ („Цифры“), „Салават күпере“ („Радуга“). Их песни очень красивые и легко запоминаются детьми. Надеемся, что и новая песня, посвященная нашим мамам, найдет своего слушателя», — добавила главный редактор журналов «Салават күпере» и «Сабантуй».

Кроме того, Зиля Файзуллина поделилась еще одной приятной новостью. «У нас есть большая мечта — создание школы „СалаваTikов“. Желающих стать „СалаваTikами“ очень много. Яркое доказательство этому то, что количество участников кастинга было велико. Мы надеемся, что наши желания сбудутся и мечты многих малышей воплотятся в жизнь», — заключила она.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что «СалаваTikи» обзавелись своим гимном и набрали более 5 млн просмотров на YouTube.