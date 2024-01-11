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Видео «СалаваTik»ов набрали более 5 миллионов просмотров
Клипы вокальной группы «СалаваТіk» набрали 5 155 634 просмотра на YouTube.
Группа радует поклонников с 2021 года и приобрела большую популярность в Татарстане. Проект реализовывается при поддержке Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в РТ.
Главная цель коллектива – популяризировать среди детей песни на татарском языке, помочь обучению ребят родному языку и культуре.
С начала деятельности группа записала 59 песен, на каждую из которых было снято видео. «СалаваТіk»и радуют своих поклонников как татарскими народными песнями, так и композициями современной эстрады. Их тексты ежемесячно публикуются в журнале «Салават купере».
Также в рамках проекта проводятся концерты, праздники двора и выступления на мероприятиях городского и республиканского уровня. Ближайшее выступление – на новогоднем концерте в центре «Чулпан» в Казани (15 января в 19.00).
«Надеемся, что мультимедийная музыкальная сказка понравится нашим маленьким друзьям», – сообщают организаторы.
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