Видео «СалаваTik»ов набрали более 5 миллионов просмотров

Клипы вокальной группы «СалаваТіk» набрали 5 155 634 просмотра на YouTube.

Группа радует поклонников с 2021 года и приобрела большую популярность в Татарстане. Проект реализовывается при поддержке Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в РТ.

Главная цель коллектива – популяризировать среди детей песни на татарском языке, помочь обучению ребят родному языку и культуре.

С начала деятельности группа записала 59 песен, на каждую из которых было снято видео. «СалаваТіk»и радуют своих поклонников как татарскими народными песнями, так и композициями современной эстрады. Их тексты ежемесячно публикуются в журнале «Салават купере».

Также в рамках проекта проводятся концерты, праздники двора и выступления на мероприятиях городского и республиканского уровня. Ближайшее выступление – на новогоднем концерте в центре «Чулпан» в Казани (15 января в 19.00).

«Надеемся, что мультимедийная музыкальная сказка понравится нашим маленьким друзьям», – сообщают организаторы.