«СалаваTik»и набирают третий состав группы и обзавелись своим гимном

«СалаваTik»и записали видео, посвященное собственной группе. Прозвучавшая в нем песня «Без – Салаватиклар» («Мы – Салаватики») станет гимном ребят.

В съемках приняли участие оба состава проекта. Слова песни написала Гульназ Гарипова-Дениз, мелодию – Лейсан Арсентьева.

«„СалаваTik“ — самый любимый интернет-проект татароязычных малышей. На сегодняшний день записано больше 50 татарских песен, видеоклипы набрали более миллиона просмотров», — говорит редактор журналов «Салават күпере» и «Сабантуй» Зиля Файзуллина.

Она напомнила, что в этом году прошел кастинг в третий состав проекта. Стать частью группы захотели более 70 ребят. К настоящему моменту отобрано 30 заявок, еще четырех ребят выберут на офлайн-прослушивании 7 декабря.

«А пока мы по традиции готовимся к концерту, посвященному Новому году. 26 декабря в культурном центре „Чулпан“ состоится театрализованное представление группы „СалаваTik“. Приглашаем всех наших поклонников!» — добавила Файзуллина.

Ребята, уже участвующие в проекте, рассказали, как изменилась их жизнь после того, как они стали «СалаваTik»ами.

«Проект „СалаваTik“ позволил мне попробовать себя в новом амплуа. Благодаря проекту я познакомился с детскими песнями, научился свободно вести себя перед камерой, нашел друзей. А главное через проект „Салаватик“ я сумел совершенствовать знание своего родного — татарского языка», — признается Булат Талипов.

Все ребята единодушно благодарят проект и отмечают, что горды участвовать в нем. Благодаря ему они смогли претворить в жизнь свои мечты, познакомиться с известными личностями, обрести друзей.

«Через проект „СалаваTik“ я выучила много новых песен. Эти песни новые только для нас. Многие из них наши мамы пели в детстве. Значит, мы обновляем старые песни, поем их по-новому. Мне очень нравится сниматься в клипах, участвовать в концертах. С „СалаваTik“ами наше детство запомнится на всю жизнь!» — сказала Аделя Захарова.