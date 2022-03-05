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Ру Тат
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Политика
5 марта 2022  20:56

Третий раунд переговоров России и Украины может пройти 7 марта

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Следующие переговоры России и Украины пройдут 7 марта, сообщил в своем Facebook член делегации, руководитель правящей фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

«Третий раунд переговоров пройдет в понедельник», — говорится в сообщении.

Первая встреча российской и украинской делегаций состоялась 28 февраля в Гомельской области. Затем стороны провели переговоры 3 марта, их результатом стало соглашение о создании гуманитарных коридоров.

23 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к Владимиру Путину за помощью в отражении агрессии Украины. Утром 24 февраля Президент России выступил с видеообращением, в котором заявил о проведении в Донбассе специальной военной операции.

#переговоры #спецоперация на Украине
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