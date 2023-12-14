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Третий пострадавший в массовом ДТП под Казанью скончался в больнице
Третий пострадавший в массовом ДТП под Казанью скончался в больнице, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
Напомним, сегодня на 34-м километре трассы Шали – Сорочьи горы столкнулись пять автомобилей. По информации ГИБДД, водитель Kia вылетел на встречку и столкнулся с Hyundai, что спровоцировало массовую аварию.
Водитель и пассажир Kia погибли на месте, а 60-летний водитель автомобиля Hyundai скончался в больнице от полученных травм.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня на заседании Комиссии по безопасности дорожного движения в Кабинете Министров РТ Госавтоинспекции Татарстана Рустем Гарипов подчеркнул, что главные причины ДТП в Татарстане – это столкновения и наезды на пешеходов. При чем практически половина от всего числа погибших в столкновениях – это выехавшие на встречную полосу движения.
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