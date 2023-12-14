Под Казанью произошло массовое ДТП с тремя погибшими

В Пестречинском районе Татарстана произошло массовое ДТП с погибшими.

Как стало известно «Татар-информу», авария случилась рядом с поселком Шали под Казанью.

По словам очевидцев, столкнулись Hyundai, Opel Astra, Kia Rio, ГАЗель и еще одно авто.

Сообщается, что водитель и пассажир Kia погибли на месте аварии еще до появления экстренных служб.