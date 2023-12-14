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Происшествия 14 декабря 2023 10:04

Под Казанью произошло массовое ДТП с тремя погибшими

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В Пестречинском районе Татарстана произошло массовое ДТП с погибшими.

Как стало известно «Татар-информу», авария случилась рядом с поселком Шали под Казанью.

По словам очевидцев, столкнулись Hyundai, Opel Astra, Kia Rio, ГАЗель и еще одно авто.

Сообщается, что водитель и пассажир Kia погибли на месте аварии еще до появления экстренных служб.

#ДТП в Татарстане
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