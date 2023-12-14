Главный Госавтоинспектор РТ: «Половина всех погибших в ДТП – выехавшие на встречку»

Главные причины ДТП в Татарстане – это столкновения и наезд на пешеходов, количество ДТП по этим причинам за последние 5 лет сократилось. Об этом на заседании Комиссии по безопасности дорожного движения в Кабинете Министров РТ рассказал глава Госавтоинспекции Татарстана Рустем Гарипов.

«Практически половина от всего числа погибших в столкновениях – выехавшие на встречную полосу движения. В текущем году в целях снижения аварийности была проведена профилактическая акция "Встречная полоса". Всего в республике было пресечено более 17 тысяч опасных маневров. Продолжается практика использования беспилотных летательных аппаратов. В местах аварийности использовали дроны для выявления опасных маневров», – сказал Рустем Гарипов.

По словам Гарипова, половина погибших в столкновении – это водители, выехавшие на встречную полосу.

В результате наезда на пешеходов в Татарстане погибло 67 человек. Из них 42 пешехода погибли в темное время суток.