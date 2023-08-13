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Третий обвиняемый в избиении участника СВО в Забайкалье сдался полиции
Тертий участник избиения бойца СВО сам сдался полиции, сообщают в пресс-службе УМВД Забайкалья.
Отмечается,что правоохранителями прочесывались лесные массивы, проверялись дома и строения в близлежащих селах. Кроме того, полицейские проводили работу с местными жителями и родственниками злоумышленника, которые могли обладать информацией о месте его нахождения.
Сегодня утром 43-летний мужчина явился в отдел полиции, где был задержан.
Как указано в сообщении, после допроса мужчина будет передан следственным органам.
Напомним, в Забайкалье пьяная компания избила участника СВО. Позднее правоохранителям удалось задержать двух подзоревамых. По предварительным данным, в одном из местных кафе произошел конфликт между двумя компаниями. Несмотря на то, что мужчина постарался избежать конфликта и покинул кафе, другие посетители решили продолжить выяснение отношений. Нетрезвая компания нанесла мужчине телесные повреждения.
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