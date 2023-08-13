Третий обвиняемый в избиении участника СВО в Забайкалье сдался полиции

Тертий участник избиения бойца СВО сам сдался полиции, сообщают в пресс-службе УМВД Забайкалья.

Отмечается,что правоохранителями прочесывались лесные массивы, проверялись дома и строения в близлежащих селах. Кроме того, полицейские проводили работу с местными жителями и родственниками злоумышленника, которые могли обладать информацией о месте его нахождения.

Сегодня утром 43-летний мужчина явился в отдел полиции, где был задержан.

Как указано в сообщении, после допроса мужчина будет передан следственным органам.

Напомним, в Забайкалье пьяная компания избила участника СВО. Позднее правоохранителям удалось задержать двух подзоревамых. По предварительным данным, в одном из местных кафе произошел конфликт между двумя компаниями. Несмотря на то, что мужчина постарался избежать конфликта и покинул кафе, другие посетители решили продолжить выяснение отношений. Нетрезвая компания нанесла мужчине телесные повреждения.